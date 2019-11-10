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В состоянии Анастасии Заворотнюк произошли изменения

18:29
  • воскресенье
  • 10 ноября 2019

Подробности сообщил Андрей Разин

Продюсер Андрей Разин сообщил у себя в Instagram, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшается, а плохие прогнозы в её отношении не сбываются. Никаких подробностей Разин не привёл, написав лишь, что его уверенность основывается на данных, которые доходят до него через общих знакомых.  "Настя, мы все молимся за тебя", - написал Разин.
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Слухи о том, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна появились в конце лета 2019 года. Некоторые СМИ писали, что у неё рак мозга в последней стадии. Родные актрисы с прессой не общаются и хранят молчание. По некоторым данным, Заворотнюк сейчас находится в одной из московских клиник.

На прошлой неделе представители ледового шоу Татьяны Навки дали понять, что у Заворотнюк онкологическое заболевание. На лёд после долго перерыва вышел супруг актрисы Пётр Чернышёв, после шоу организаторы шоу сообщили, что все деньги от спектакля они намерены перечислить для помощи Анастасии и другим людям с аналогичным недугом.

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