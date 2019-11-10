Рудковская заявила о расставании с Плющенко

Поклонники в шоке

Странное заявление сделала во время съёмок программы "ЯнаСупер" продюсер Яна Рудковская. Она заявила о своем решении расстаться с фигуристом Евгением Плющенко. "Мы решили расстаться", — заявила Рудковская в конце передачи и привела зрителей в недоумение. Не исключено, что какие-то подробности последуют в следующих выпусках передачи.

Журналисты давно заметили, что в отношениях пары назревает кризис. Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.

Яна Рудковская старше Евгения Плющенко на шесть лет. Они поженились в сентябре 2009 года. В браке родился сын Александр. До этого Плющенко был женат на Марии Ермак, у них есть сын Егор. Рудковская была замужем дважды – за бизнесменами Евгением Мухиным и Виктором Батуриным, от последнего родила двух сыновей – Андрея и Николая.