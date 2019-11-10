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Слухи подтвердились: Диана родила Гарри не от принца Чарльза

19:21
  • воскресенье
  • 10 ноября 2019

Отец во всём признался сыну

Подтвердились слухи о том, что леди Диана родила Гарри не от принца Чарльза. Он сам в пылу ссоры заявил Гарри, что тот не его сын. Причиной для выяснения отношений стала Меган Маркл. Принц Чарльз решил провести воспитательную беседу с её супругом, своим сыном, но мирный разговор превратился в ссору. Об этом узнало издание Globe от своего источника.
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Как только Чарльз стал критиковать Маркл и нелестно отзываться о ней, Гарри бросился её защищать и сказал отцу, что она лучше всех его родственников вместе взятых. Чарльз не выдержал и в сердцах выпалил Гарри, что что он не его отец. Дескать, меньше, чем за год до рождения Гарри, принцесса Диана ему изменила, заведя роман с одним из офицеров.

Слухи о том, что леди Диана родила Гарри не от Чарльза ходят при дворе давно. Среди кандидатов в отцы назывались  офицер Джеймс Хьюитт и ещё один военный из Шотландии - Марк Дайер.

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