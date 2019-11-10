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"Не бесите!" Дочь Долиной вышла из себя из-за горькой правды

19:39
  • воскресенье
  • 10 ноября 2019

Её обидели подписчики

Дочь Ларисы Долиной осудили подписчики в Instagram. 36-летняя Ангелина опубликовала свою фотографию без макияжа. Этот кадр вызвал острую реакцию комментаторов. Они посчитали, что женщина выглядит неопрятной и неухоженной, да к тому же сильно уступает маме по красоте.
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Дочь певицы быстро поставила всех хейтеров на место. Она опубликовала фото банановой кожуры. "Те из вас, кто считает уместным говорить о моей схожести с мамой, умудряясь окрасить негативно сей факт, вставайте на этот ошметок и летите далеко и навсегда из моего личного аккаунта", - зло написала Ангелина Долина.

Уходите. Улетайте. Не пачкайтесь. Не бесите! Заранее благодарю за понимание, верю в вас!

Ангелина – дочь Ларисы Долиной от первого мужа Анатолия Миончинского, джазового музыканта. В 2011 году Ангелина родила дочь Александру.  

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