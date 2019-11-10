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Подробности внезапной смерти 38-летнего Паши Фейсконтроля

17:26
  • воскресенье
  • 10 ноября 2019

Промоутер умер дома

Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, умер от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на знакомого клубного прoмoутeра.
Родившимся в 1980-90-х грозят нищета и смерть в муках

Как утверждает Дмитрий Ёжиков, произошедшее стало для всех неожиданностью. "Он нигде не тусовался, не гулял. Он был дома, один. Стало плохо, вызвал скорую", - рассказал Ёжиков. У Павла недавно диагностировали тромбоз, ему делали операцию на колени. Не исключено, что у него мог оторваться тромб. По другим данным, Пичугин умер от сердечного приступа.

Павел Пичугин - один самых известных людей, осуществлявших функцию фейсконтроля в дорогих московских клубах в 90-х годах. Группа "Дискотека Авария" посвятила ему песню под названием "Паша Face Control". Последние годы Пичугин был управляющим партнёром в Duran Bar, где организовывал мероприятия, занимаюсь ВИП-гостями.

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