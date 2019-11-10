Подробности внезапной смерти 38-летнего Паши Фейсконтроля

Промоутер умер дома

Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, умер от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на знакомого клубного прoмoутeра.

Как утверждает Дмитрий Ёжиков, произошедшее стало для всех неожиданностью. "Он нигде не тусовался, не гулял. Он был дома, один. Стало плохо, вызвал скорую", - рассказал Ёжиков. У Павла недавно диагностировали тромбоз, ему делали операцию на колени. Не исключено, что у него мог оторваться тромб. По другим данным, Пичугин умер от сердечного приступа.

Павел Пичугин - один самых известных людей, осуществлявших функцию фейсконтроля в дорогих московских клубах в 90-х годах. Группа "Дискотека Авария" посвятила ему песню под названием "Паша Face Control". Последние годы Пичугин был управляющим партнёром в Duran Bar, где организовывал мероприятия, занимаюсь ВИП-гостями.