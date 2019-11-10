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Как работает программа реконструкции старых кинотеатров в Москве

14:10
  • воскресенье
  • 10 ноября 2019

После ремонта открылся ещё один районный центр

На юге Москвы открылся первый так называемый районный центр. Он разместился в помещении бывшего кинотеатра "Ангара". Название сохранилось, как и возможность смотреть там фильмы. Но теперь это ультра-современный комплекс, где есть едва ли не всё, что нужно местным жителям. И это - первая ласточка большой программы по реконструкции старых кинотеатров.

О советском предшественнике напоминает лишь вывеска - те же шрифт и размеры. Для киноманов – уже не один, а четыре кинозала.  Для гурманов – фудкорт с разнообразной кухней.  Есть магазины, салоны красоты, и бытовые услуги.  Для маленьких гостей - громадная песочница с необычным синим гипоаллергенным песком, класс робототехники и школа юного конструктора. А также первая в городе гимнастическая цирковая школа-кружок, куда приглашают не только детей, но и взрослых.

Сегодня подобного преображения ждут еще 38 кинотеатров советской эпохи.  5 лет назад городские власти продали морально устаревшие здания частной компании. С условием, что на их месте будут созданы культурные центры районов, где как минимум треть площадей будет отведено под образование и досуг. За два года планируют возродить все снесённые кинотеатры. Их исторические названия обещают сохранить. Но это будет уже совсем другое кино.

Марина Глебова, "ТВ Центр".

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