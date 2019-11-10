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Как культовый фильм изменил жизнь москвичей

14:39
  • воскресенье
  • 10 ноября 2019

Прошло 40 лет со дня премьеры

10 ноября в СССР отмечался День милиции, сегодня праздник называется День сотрудника органов внутренних дел. 40 лет назад советское телевидение отметило его премьерой многосерийного фильма Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя". Всего шесть с половиной  часов экранного времени - а какой эффект! "Вор должен сидеть в тюрьме", "Кабаки и бабы доведут до цугундера!", "Да у тебя десять классов на лбу написано!"... Страна заговорила репликами из фильма, а все сыщики мечтали быть похожими на Глеба Жеглова. И, судя по всему, мечтают до сих пор. Ольга Стрельцова - о том, как "Место встречи" изменило нас самих (смотрите видео).

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14 место встречи Как культовый фильм изменил жизнь москвичей
14 место встречи Как культовый фильм изменил жизнь москвичей
Кадры из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Кадры из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Памятник героям сериала "Место встречи изменить нельзя" у здания ГУ МВД России
Памятник героям сериала "Место встречи изменить нельзя" у здания ГУ МВД России
Кадры из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Кадры из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Граффите к фильму "Место встречи изменить нельзя"
Граффите к фильму "Место встречи изменить нельзя"
Съёмочная площадка фильма "Место встречи изменить нельзя"
Съёмочная площадка фильма "Место встречи изменить нельзя"
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