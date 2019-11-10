Как культовый фильм изменил жизнь москвичей

Прошло 40 лет со дня премьеры

10 ноября в СССР отмечался День милиции, сегодня праздник называется День сотрудника органов внутренних дел. 40 лет назад советское телевидение отметило его премьерой многосерийного фильма Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя". Всего шесть с половиной часов экранного времени - а какой эффект! "Вор должен сидеть в тюрьме", "Кабаки и бабы доведут до цугундера!", "Да у тебя десять классов на лбу написано!"... Страна заговорила репликами из фильма, а все сыщики мечтали быть похожими на Глеба Жеглова. И, судя по всему, мечтают до сих пор. Ольга Стрельцова - о том, как "Место встречи" изменило нас самих (смотрите видео).