ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как живут староверы в современной России

15:47
  • воскресенье
  • 10 ноября 2019

У них своеобразный образ жизни

На уходящей неделе в России отметили День народного единства. Для многонациональной страны - праздник актуальный. Россияне очень разные. Даже в монолитном, казалось бы, православии есть несколько ветвей. Взять старообрядцев - как отделились в XVII веке при церковном расколе, так до сих пор автономию и сохраняют. Но при этом неплохо себя чувствуют в современной России. Юлия Богоманшина познакомилась со староверами поближе и убедилась - очень многое из того, что про них говорят – миф (смотрите видео).

Главное сегодня
Старообрядцы
Старообрядцы
Старообрядцы
Старообрядцы
Старообрядцы
Старообрядцы
Старообрядцы
Старообрядцы
Старообрядцы
Старообрядцы
Старообрядцы
Старообрядцы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.