Как живут староверы в современной России

У них своеобразный образ жизни

На уходящей неделе в России отметили День народного единства. Для многонациональной страны - праздник актуальный. Россияне очень разные. Даже в монолитном, казалось бы, православии есть несколько ветвей. Взять старообрядцев - как отделились в XVII веке при церковном расколе, так до сих пор автономию и сохраняют. Но при этом неплохо себя чувствуют в современной России. Юлия Богоманшина познакомилась со староверами поближе и убедилась - очень многое из того, что про них говорят – миф (смотрите видео).