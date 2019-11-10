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Расчленившему студентку историку стало плохо

12:48
  • воскресенье
  • 10 ноября 2019

Он находится в Мариинской больнице Петербурга

Доставленный в больницу с набережной Мойки историк находится в тяжёлом состоянии. Об этом журналистам "Комсомольской правды" сообщили в Мариинской больнице. До этого СМИ писали, что Олег Соколов пришёл в себя после переохлаждения и начал сотрудничать со следствием, сознавшись в убийстве. Правда, позже по совету своего адвоката он перестал давать показания, сославшись на 51 статью Конституции.
Кровавая драма в Петербурге. Главное

Между тем следствие завело в отношении него уголовное дело по статье "Убийство". 7 ноября Соколов застрелил свою 24-летнюю любовницу, бывшую студентку из обреза, а после распилил тело на части и попытался утопить в Мойке.

9 ноября его выловили из реки прохожие и вызвали скорую. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в рюкзаке Соколова две женские руки, а в его квартире – расчленённое тело.

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