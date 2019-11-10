Зверски убитая в Петербурге девушка оказалась дочерью подполковника МВД

Её мать прибыла в Петербург

Убитая 24-летняя Анастасия Ещенко оказалась дочерью сотрудницы полиции. В Петербург из Краснодара прибыла её мать – подполковник МВД Галина Ещенко, пишет "Комсомольская правда". Не исключено, что она подключиться к расследованию убийства своей дочери. Пока что с ней работают психологи.

Тем временем водолазы возобновили поиски останков предполагаемой жертвы доцента СПбГУ Олега Соколова. Сотрудники поисково-спасательной службы работают на Мойке и обследуют дно. Накануне, 9 ноября там уже нашли скелет другого человека, возбуждено ещё одно уголовное дело.

Утром 9 ноября их Мойки достали историка Петербургского университета Олега Соколова. У него в рюкзаке лежали две отрубленные руки. Дома следователи нашли расчленённое тело Анастасии Ещенко, бывшей студентки Соколова. Последние годы они вместе работали над научным трудом о Наполеоне, Ещенко была возлюбленной Соколова.