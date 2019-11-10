ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зверски убитая в Петербурге девушка оказалась дочерью подполковника МВД

13:40
  • воскресенье
  • 10 ноября 2019

Её мать прибыла в Петербург

Убитая 24-летняя Анастасия Ещенко оказалась дочерью сотрудницы полиции. В Петербург из Краснодара прибыла её мать – подполковник МВД Галина Ещенко, пишет "Комсомольская правда". Не исключено, что она подключиться к расследованию убийства своей дочери. Пока что  с ней работают психологи.
Расчленившему студентку историку стало плохо

Тем временем водолазы возобновили поиски останков предполагаемой жертвы доцента СПбГУ Олега Соколова. Сотрудники поисково-спасательной службы работают на Мойке и обследуют дно. Накануне, 9 ноября там уже нашли скелет другого человека, возбуждено ещё одно уголовное дело.

Утром 9 ноября их Мойки достали историка Петербургского университета Олега Соколова. У него в рюкзаке лежали две отрубленные руки. Дома следователи нашли расчленённое тело Анастасии Ещенко, бывшей студентки Соколова. Последние годы они вместе работали над научным трудом о Наполеоне, Ещенко была возлюбленной Соколова.

Читайте также:
Главное сегодня
Анастасии Ещенко
Анастасии Ещенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.