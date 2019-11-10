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Турнир под угрозой: США отказали футболистам "Спартака" в визах

16:15
  • воскресенье
  • 10 ноября 2019

Спортсмены не смогут принять участие в соревнованиях

Футболистам "Спартака" отказывают в американских визах. С их получением столкнулись некоторые игроки клуба. Они собирались на турнир  Florida Cup, который пройдёт в Орландо в январе 2020 года.

В МИДе назвали это примером недобросовестной конкуренции с использованием политических ресурсов, когда россияне не допускаются для участия в мероприятиях, проходящих в США. По словам дипломатов, которые приводит агентство "Интерфакс", Штаты развернули против россиян настоящую визовую войну.

В последние месяцы американские визы не выдают спортсменам, дипломатам, деятелям искусства и культуры. Недавно российские представители не смогли принять участие в сессии Генассамблеи ООН и форуме "Диалог Форт-Росс".

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