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Массовое отравление детей на Кубани: число пострадавших растёт

16:50
  • воскресенье
  • 10 ноября 2019

Госпитализированы несколько десятков человек

В Краснодарском крае более 50 детей госпитализированы с отравлением в разные больницы. Сначала сообщалось о 41 заболевшем ребёнке в городе Кропоткинне; позже стало известно, что заболевших больше. Контактных пациентов осматривают на дому врачи.

Состояние всех детей удовлетворительное и средней тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объёме, сообщает "Российская газета". Предварительный диагноз у детей - острая кишечная инфекция. Чем они отравились пока не ясно.

Неделю назад аналогичный случай произошёл в Казани. Там более 30 детей отравились после того, как пообедали в ресторане гостиницы "Кристалл". Ребята приехали в столицу Татарстана на футбольный турнир.

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Массовое отравление детей
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