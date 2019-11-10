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Путин приехал в Большой театр поздравить Пахмутову

17:49
  • воскресенье
  • 10 ноября 2019

Президент пожелал композитору семейного счастья

Праздничный концерт, посвящённый юбилею замечательного композитора Александры Пахмутовой, проходит в Большом театре. 9 ноября автору популярнейших песен и любимых мелодий исполнилось 90 лет. Произведения Пахмутовой, как узнаваемые по первым же нотам, так и написанные совсем недавно, звучат со сцены в исполнении прославленных мастеров.

Перед началом концерта Александру Николаевну поздравил Владимир Путин. Президент сообщил, что подписал указ о награждении композитора высшим российским орденом - Андрея Первозванного, сообщает "ТВ Центр".

Хочу вас поблагодарить за всё, что вы сделали для нашей страны и для нашего народа. Это никакое не преувеличение. Многие поколения наших граждан по жизни идут с вашей музыкой. Она проникает в самую душу.

Путин пожелал Пахмутовой семейного счастья, благополучия и здоровья.

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