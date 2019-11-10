ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шокирующие подробности последнего дня жизни зверски убитой в Петербурге девушки

18:06
  • воскресенье
  • 10 ноября 2019

Жуткие факты сообщил брат погибшей

За несколько часов до смерти Анастасия Ещенко поругалась с историком Олегом Соколовым. Он ударил её, девушка ушла из дома, но через некоторое время вернулась за вещами. Подробности трагического вечера сообщил телеканалу "РЕН" брат аспирантки Сергей.
Зверски убитая в Петербурге девушка оказалась дочерью подполковника МВД

По его словам, она позвонила ему в слезах в ночь с 7 на 8 ноября и рассказала, что её сожитель поднял на неё руку. Ссора возникла на фоне того, что Анастасия хотела пойти на день рождения к знакомым и это очень не понравилось Соколову.

Утром 9 ноября преподавателя истории СПбГУ Олега Соколов достали из Мойки, в рюкзаке у него лежали две отрубленные руки. Дома следователи нашли расчленённое тело 24-летней Анастасии Ещенко, бывшей студентки преподавателя. Они проживали вместе и работали над научным трудом о Наполеоне. Соколов признался, что убил сожительницу два дня назад. Мать девушки – подполковник МВД – сегодня, 10 ноября прибыла в Санкт-Петербург.

Читайте также:
Главное сегодня
Анастасии Ещенко
Анастасии Ещенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.