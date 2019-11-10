Шокирующие подробности последнего дня жизни зверски убитой в Петербурге девушки

Жуткие факты сообщил брат погибшей

За несколько часов до смерти Анастасия Ещенко поругалась с историком Олегом Соколовым. Он ударил её, девушка ушла из дома, но через некоторое время вернулась за вещами. Подробности трагического вечера сообщил телеканалу "РЕН" брат аспирантки Сергей.

По его словам, она позвонила ему в слезах в ночь с 7 на 8 ноября и рассказала, что её сожитель поднял на неё руку. Ссора возникла на фоне того, что Анастасия хотела пойти на день рождения к знакомым и это очень не понравилось Соколову.

Утром 9 ноября преподавателя истории СПбГУ Олега Соколов достали из Мойки, в рюкзаке у него лежали две отрубленные руки. Дома следователи нашли расчленённое тело 24-летней Анастасии Ещенко, бывшей студентки преподавателя. Они проживали вместе и работали над научным трудом о Наполеоне. Соколов признался, что убил сожительницу два дня назад. Мать девушки – подполковник МВД – сегодня, 10 ноября прибыла в Санкт-Петербург.