Россиян заставят больше платить за сотовую связь

Раскошелиться придется после января

Аналитики предупредили о росте цен на сотовую связь в России. По разных оценкам, подорожание составит от 10 до 25%.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков сообщил "Известиям", что в 2020 году тарифы на сотовую связь станут дороже на 10-12%. Глава агентства Content Review Сергей Половников назвал другую цифру – 15-25%. Более точный прогноз на грядущий год появится в ноябре.

По словам экспертов, повышение стоимости услуг связано с отменой внутреннего роуминга в России, в результате которого у операторов упала выручка. К тому же клиенты стали активнее пользоваться интернетом и видеосервисами, поэтому они все чаще выбирают более дорогие тарифы. Еще одна причина роста цен - дорожающий доллар. Ведь оборудование для сетей операторы покупают за границей.

Согласно результатам опроса, проведенного Telecom Daily, 74% россиян уже ощутили рост расходов на сотовую связь. По их мнению, к концу III квартала цены выросли на 10% по сравнению с началом года. При этом 18% не обратили внимания на разницу в стоимости тарифов, а еще 5,5% сообщили о снижении расходов.

Также стало известно, что за девять месяцев 2019 года каждый десятый абонент в России сменил оператора. 12% задумались о переходе на нового оператора.