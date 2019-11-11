Паводок подтопил около 50 населенных пунктов в России

В понедельник специальная комиссия приступит к оценке ущерба для выплаты компенсаций жителям

Во власти паводка по-прежнему остаются три российских региона. В Вологодской, Новгородской и Костромской областях подтоплены около 50 населенных пунктов, передает "ТВ Центр".

Нарушено транспортное сообщение с семью поселками. Эвакуированы почти полторы сотни человек, среди них 33 ребенка. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, остальные - у родственников.

В пострадавших районах спасатели МЧС разбирают заторы на реках, продолжают откачивать воду и просушивать дома. Наиболее сложная обстановка сейчас в Новгородской области. Там действует режим ЧС. В регионе в начале ноября выпала месячная норма осадков. Не прекратятся они и в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют подъем воды в озере Ильмень и на реке Волхов.