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Паводок подтопил около 50 населенных пунктов в России

08:33
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

В понедельник специальная комиссия приступит к оценке ущерба для выплаты компенсаций жителям

Во власти паводка по-прежнему остаются три российских региона. В Вологодской, Новгородской и Костромской областях подтоплены около 50 населенных пунктов, передает "ТВ Центр".
На северо-западе России ввели режим ЧС из-за аномальных осадков

Нарушено транспортное сообщение с семью поселками. Эвакуированы почти полторы сотни человек, среди них 33 ребенка. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, остальные - у родственников.

В пострадавших районах спасатели МЧС разбирают заторы на реках, продолжают откачивать воду и просушивать дома. Наиболее сложная обстановка сейчас в Новгородской области. Там действует режим ЧС. В регионе в начале ноября выпала месячная норма осадков. Не прекратятся они и в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют подъем воды в озере Ильмень и на реке Волхов.

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