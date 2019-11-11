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Эво Моралес объявил об отставке: что происходит в Боливии

08:32
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Моралес заявил, что не намерен бежать из Боливии

Президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке. Произошло это во время выступления в прямом эфире местного телеканала. Такое решение боливийский лидер принял после того, как его ухода потребовали генералы.
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В стране с конца октября не прекращаются массовые протесты. Они начались после президентских выборов, победу на которых одержал Моралес. Тогда оппозиция заявила, что во время  голосования были допущены серьезные нарушения, что и вызвало беспорядки в стране. Накануне Моралес пообещал провести новые выборы, а также отправить в отставку руководство Центризбиркома. Но внезапно поменял решение и покинул столицу.

"Посоветовавшись с федерацией общественных движений, с профсоюзами, а также с представителями церкви, я принял решение покинуть пост президента. Я хочу обратиться к лидерам оппозиции - Камачо и Месе - с призывом остановить насилие, которое они развязали. Страна очень тяжело переживает эту агрессию, усиливается противостояние между нашими гражданами. По этой, а также по многим другим причинам я и ухожу в отставку. Но хочу подчеркнуть, что борьба за равенство во имя мира на этом не заканчивается", - заявил Моралес.

Вслед за Моралесом о своей отставке объявили вице-президент, главы обеих палат парламента, несколько высокопоставленных чиновников и сенаторов, передает "Газета.Ru". По некоторым данным, полиция намерена задержать бывшего президента. Это подтвердил и один из лидеров оппозиции Луис Камачо.

Сам Моралес заявил, что не планирует покидать страну. Впервые он стал  главой Боливии в 2006 году. С тех пор дважды переизбирался.  Временно управлять страной до выборов будет второй вице-спикер сената Жанин Аньес. В понедельник она прибудет в столицу, чтобы официально взять на себя ответственность за власть в республике.

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