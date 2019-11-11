В Сирию прибыли представители общественного совета при Минобороны

Им показали, как живут военнослужащие

В Сирии побывали представители общественного совета при Министерстве обороны России. Гости прибыли на пункт базирования Хмеймим, а затем посетили базу ВМФ в Тартусе, где членам общественного совета показали, в каких условиях живут и служат наши военные, передает "ТВ Центр".

Это комфортные спальные помещения, комнаты отдыха, спортивный городок. Также на территории базы находится войсковой храм, где регулярно проводятся богослужения. Гости осмотрели и новый судоремонтный комплекс. А потом вышли в море на быстроходных патрульных катерах "Раптор". В декабре на итоговом заседании главе ведомства будет представлен доклад об условиях службы российских военных в Арабской Республике.

"Сложнейший участок своей жизни они отдают армии, вооруженным силам, защите наших интересов, в данной ситуации в Сирии - защите еще сирийского народа от террористов, от тех, кто разрушал это государство. И то, что мы здесь выполняем важнейший долг, и то, что сегодня Россия номер один на Ближнем Востоке - все это понимают, без России здесь ничего не решить - это заслуга этих ребят, этих глаз, уверенности", - отметил председатель Общественного совета при Министерстве обороны Павел Гусев.