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Влиятельный друг Жанны из шоу-бизнеса выплатил скандальный долг семьи Фриске

08:36
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

О благодетеле рассказал отец певицы

Отец Жанны Фриске Владимир рассказал, что семье актрисы удалось погасить многомиллионный долг перед "Русфондом". Помог в этом родным певицы известный человек, имя которого держится в тайне.
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"Все долги погашены. Все закончилось", - объявил в передаче "Звезды сошлись" отец артистки.

По его словам, семья уже была в отчаянии, когда появился щедрый друг Жанны. "Мы тогда оказались в такой ситуации патовой. У нас не было денег. Один человек нам очень помог. Он из мира шоу-бизнеса ", - пояснил Владимир.

Знакомый Жанны просто позвонил ее отцу и предложил помощь, отметив, что хочет погасить долг в память о певице. После вмешательства благодетеля эпопея с "Русфондом" завершилась. Правда, отцу Фриске пришлось взять кредит на два миллиона рублей, но это в разы меньше того, что семья должна была отдать фонду.

Напомним, для помощи Жанне Фриске был организован сбор средств в январе 2014 года. Россияне перечислили на лечение актрисы 69 миллионов рублей. Часть суммы была отдана на спасение больных раком детей, а 25 миллионов фонд перечислил на личный банковский счет Жанны, обязав по договору вернуть неистраченное.

Фриске скончалась 15 июня 2015 года. "Русфонд" получил отчет только на 3 миллиона. Остаток пожертвований бесследно исчез. Позже суд установил, что деньги за две недели до смерти Жанны сняла по доверенности ее мама Ольга Владимировна.

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