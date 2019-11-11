Разработано эффективное лекарство против рака

Пройдены первые испытания

Ученые из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе создали препарат под названием JHU083, который предотвращает возникновение рака.



Разработанный препарат блокирует в организме выработку глутамина - аминокислоты, которая входит в состав белка и способствует стремительному развитию раковой опухоли. Соединение JHU083 изменяет микроокружение опухоли, имеющее повышенную кислотность, а также страдающее от недостатка кислорода и питательных веществ.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на MedicalXpress, препарат JHU083 опробовали на мышах, у которых имелись рак толстой кишки, лимфомы и меланомы. У больных грызунов наступила ремиссия. Ученые пытались снова ввести животным опухолевые клетки, но их организм сопротивлялся. Это свидетельствует о том, что созданное лекарство оставляет сильный отпечаток на иммунной памяти.