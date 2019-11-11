Штурмовики Су-25СМ отработали авиаудар на Северном Кавказе (видео)

Появилось видео учений

Появилась запись отработки удара по командному пункту условного противника штурмовиками Су-25СМ Южного военного округа (ЮВО). Кадры учений в понедельник опубликовало Минобороны России.

Всего в полетах приняли участие пять самолетов, было привлечено более 20 летчиков и иных специалистов. "Во время выполнения заданий на одном из полигонов Северного Кавказа Су-25СМ успешно миновали кордоны ПВО и нанесли авиаудар по наземным целям", - пишет "Известия" со ссылкой на данные оборонного ведомства.

Ранее Министерство обороны показало пуск "Калибра" с атомной подлодки "Северодвинск". Пуск крылатой ракеты был проведен из подводного положения в рамках учений "Гром-2019".