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Штурмовики Су-25СМ отработали авиаудар на Северном Кавказе (видео)

09:22
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Появилось видео учений

Появилась запись отработки удара по командному пункту условного противника штурмовиками Су-25СМ Южного военного округа (ЮВО). Кадры учений в понедельник опубликовало Минобороны России.
Видео совместных учений военных летчиков России и Сербии

Всего в полетах приняли участие пять самолетов, было привлечено более 20 летчиков и иных специалистов. "Во время выполнения заданий на одном из полигонов Северного Кавказа Су-25СМ успешно миновали кордоны ПВО и нанесли авиаудар по наземным целям", - пишет "Известия" со ссылкой на данные оборонного ведомства.

Ранее Министерство обороны показало пуск "Калибра" с атомной подлодки "Северодвинск". Пуск крылатой ракеты был проведен из подводного положения в рамках учений "Гром-2019".

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