Американцы пообещали устроить России "худший кошмар"

США намерены использовать своих союзников

"Худший кошмар" для России и Китая обещает американский журнал The National Interest. Критическим для Москвы и Пекина, по мнению экспертов издания, станет решение Вашингтона о продаже атомных субмарин союзникам США.

Америка существенно усилит свою мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе поставками подлодок класса "Вирджиния" в Австралию. Это позволит Вашингтону расширить противодействие Китаю в АТР.

Издание приводит мнение сотрудника Центра независимых исследований Саймона Коуэна. Он назвал ложным представление о том, что Австралия не должна опираться на зарубежную поддержку. Пока идут споры об этом, страна уже стала зависимой от иностранных вооруженных сил и зарубежных оборонных компаний. А атомные субмарины дадут Канберре больше возможностей по патрулированию океанских просторов.