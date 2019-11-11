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Американцы пообещали устроить России "худший кошмар"

08:56
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

США намерены использовать своих союзников

"Худший кошмар" для России и Китая обещает американский журнал The National Interest. Критическим для Москвы и Пекина, по мнению экспертов издания, станет решение Вашингтона о продаже атомных  субмарин союзникам США.
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Америка существенно усилит свою мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе поставками подлодок класса "Вирджиния" в Австралию. Это позволит Вашингтону расширить противодействие Китаю в АТР.

Издание приводит мнение сотрудника Центра независимых исследований Саймона Коуэна. Он назвал ложным представление о том, что Австралия не должна опираться на зарубежную поддержку. Пока идут споры об этом, страна уже стала зависимой от иностранных вооруженных сил и зарубежных оборонных компаний. А атомные субмарины дадут Канберре больше возможностей по патрулированию океанских просторов.

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