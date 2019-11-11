Специалисты забраковали 8 производителей сгущенки

Они не отвечают требованиям ГОСТа

Эксперты "Росконтроля" и "Общественного контроля" проверили 13 образцов цельного сгущенного молока с сахаром.

Сгущенка "Главпродукт" и "Глубокое" попали в черный список. Первый продукт не соответствует наименованию "цельное сгущенное молоко с сахаром" из-за низкой массовой доли белка в СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток) и низкой массовой доли жира. Кроме того, в "Главпродукте" выявили небольшое содержание консерванта Е200, то есть сорбиновой кислоты. Второй забракованный образец не отвечает требованиям ГОСТа по степени вязкости и массовой доле жира.

"Массовая доля белка в СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток) - важный показатель качества сгущенного молока. Низкое содержание белка в СОМО может свидетельствовать об использовании при производстве сухой молочной сыворотки вместо сухого молока или загустителей. Массовая доля белка в СОМО в сгущенном молоке должна быть не менее 34%", - рассказала ведущий специалист экспертного центра Союза потребителей Елена Менячихина.

Также выяснилось, что сгущенное молоко "Вологодские молочные продукты", "ОАО Белгородские молочные продукты", "Лента", "Густияр" и "Торговый дом Сметанин" имеют отклонения от стандарта по массовой доле белка в СОМО. "Торговый дом Сметанин" также имеет недостаточную массовую долю влаги. Вышеперечисленные продукты попали в список товаров с замечаниями. Там же оказалась "Коровка из Кореновки", которая не отвечает требованию по чистоте продукта.

Специалисты рекомендовали к покупке сгущенку "Алексеевское", "РогачевЪ", "Молочная страна", "Совок", "Волоконское". Как говорится на сайте "Росконтроля", эти продукты сделаны по ГОСТу.

Отметим, что вся проверенная продукция не представляет опасности для здоровья человека.