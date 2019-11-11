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"Первый её похоронил": семью Заворотнюк возмутило заявление Разина

09:37
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Анастасия даже не знакома с продюсером

Родные Анастасии Заворотнюк отреагировали на заявление Андрея Разина. Ранее продюсер объявил, что звезде "Моей прекрасной няни" становится лучше.
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"Мы очень признательны Андрею Разину за его беспокойство о здоровье Анастасии, а также за то, что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные "новости" вместо пугающих прогнозов и страшных "подробностей", - написал представитель семьи на странице в Instagram, которая была создана в поддержку актрисы.

Родные Заворотнюк отметили, что Разин никогда не был другом семьи. "Андреем Александровичем сообщалось, что он вхож непосредственно в семью, теперь же он ссылается на некий осведомленный источник. А мы все это время читаем эти заявления с легким недоумением", - говорится в сообщении близких актрисы.

Более того, сама Заворотнюк так же не знакома с продюсером. Когда Анастасия поправиться, "она обязательно найдет возможность действительно познакомиться с Андреем Разиным лично", пояснили родные актрисы.

Поклонники звезды "Моей прекрасной няни" осудили продюсера. Народ счел, что Разин пиарится на имени актрисы. "А ведь Разин первый её похоронил. Он ей давал 5-6 дней жизни. Он еще та сплетница", "Насколько это низко пиариться за счёт чужих проблем, тем более, когда речь идёт о серьезных проблемах со здоровьем", "Как же надоел этот вездесущий Разин!!! Все ждала, когда же его по носу щелкнут", "Анастасии скорейшего выздоровления, а на болезни Насти Андрею Разину должно быть стыдно пиаром заниматься", - написали в комментариях под постом неравнодушные россияне.

Напомним, по данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Настю оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. Семья актрисы при этом не давала комментариев о ее болезни. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Поползли слухи, что Заворотнюк умерла.

Терпеть дальнейшие фейки семья актрисы не смогла. Родственники Заворотнюк создали аккаунт в Instagram, в котором опровергают ложь СМИ. Близкие актрисы подтвердили, что она больна, но точный диагноз держится в секрете.

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