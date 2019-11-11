В темноте, да не в обиде: Украина откажется от российской электроэнергии

Кто будет поставлять электричество Незалежной, пока не придумали

Украина больше не будет закупать электроэнергию у России. Глава Радикальной партии и депутат Верховной рады Олег Ляшко заверяет, что такое решение уже принято украинскими властями. По его мнению, Украина на поставках из России теряет деньги, которые, к тому же, идут на финансирование российской армии.

"Есть отличная для всех украинцев новость. По моей информации, принято политическое решение по остановке закупки электроэнергии из России. Как это будет реализовано на практике – изменения закона, постановления правительства, какое-то другое решение – узнаем уже скоро", - поспешил обрадовать своих соотечественников Ляшко.

В Москве заявление восприняли скептически. Украина уже как-то пробовала отказаться от российской электроэнергии, это было в 2015 году. Однако в сентябре 2019-го, после долгих мучений, Киеву пришлось возобновить закупки – только через Белоруссию. По подсчетам аналитиков, за два месяца Украина импортировала около 586 миллионов киловатт-часов. Кроме того, подчеркивают эксперты, вопрос о поставках электроэнергии – как и российского газа, от которого Незалежная все обещает отказаться – решает не Ляшко, а правительство.