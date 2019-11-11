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В темноте, да не в обиде: Украина откажется от российской электроэнергии

09:25
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Кто будет поставлять электричество Незалежной, пока не придумали

Украина больше не будет  закупать электроэнергию у России. Глава Радикальной партии и депутат Верховной рады Олег Ляшко заверяет, что такое решение уже принято украинскими властями. По его мнению, Украина на поставках из России теряет деньги, которые, к тому же, идут на финансирование российской армии.
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"Есть отличная для всех украинцев новость. По моей информации, принято политическое решение по остановке закупки электроэнергии из России. Как это будет реализовано на практике – изменения закона, постановления правительства, какое-то другое решение – узнаем уже скоро", - поспешил обрадовать своих соотечественников Ляшко.

В Москве заявление восприняли скептически. Украина уже как-то пробовала отказаться от российской электроэнергии, это было в 2015 году. Однако в сентябре 2019-го, после долгих мучений, Киеву пришлось возобновить закупки – только через Белоруссию.  По подсчетам аналитиков, за два месяца Украина импортировала около 586 миллионов киловатт-часов. Кроме того, подчеркивают эксперты, вопрос о поставках электроэнергии – как и российского газа, от которого Незалежная все обещает отказаться – решает не Ляшко, а правительство.

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