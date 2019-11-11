11,1 литра в год: Россию включили в десятку самых пьющих стран мира

Сколько пьют в нашей стране?

Специалисты из Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце" представили топ самых "пьющих" стран мира. Больше всего алкоголя потребляют жители Литвы (12,3 литра алкоголя в год).

Россия в данном рейтинге расположилась на седьмом месте с показателем 11,1 литра алкоголя в год, передает РИА Новости. Однако отмечается, что в нашей стране потребление спиртного за последние годы сократилось. Замыкает топ-10 – Польша (10,6 литра).

Самыми "трезвыми" странами оказались Индонезия, Израиль и Турция, пишет "Газета.Ru".

В начале ноября стало известно, что продолжительность жизни мужчин в России выросла на 12 лет. Этому поспособствовала борьба государства с потреблением алкоголя и курением.