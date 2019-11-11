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"Это чуть ли не убийство": врачи спасли Фадееву жизнь

10:13
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Вину за случившееся возложили на конфликтных артистов

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что продюсер Максим Фадеев перенес серьезную операцию на сердце. По словам юриста, врачи спасли звезде жизнь. 
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Жорин заявил, что певцы Наргиз Закирова и Олег Майами довели Фадеева до нервного истощения. Конфликт с артистами едва не стоил продюсеру жизни. "То, что делали некоторые из его артистов, - это чуть ли не убийство. Максиму сделали сложную операцию, фактически спасли ему жизнь. Он сейчас очень сильно похудел", - сказал адвокат в программе "Звезды сошлись". 

Сергей Жорин сообщил, что музыканты довольно часто конфликтовали с Фадеевым после ухода из его продюсерского центра MALFA. Артисты жаловались на условия контракта с компанией. "Как будто он [артист] не знал, что подписывает, фактически был рабом на галерах, его использовали и он работал за еду", - съязвил юрист.

Ранее Жорин уже обвинял Наргиз в проблемах, которые возникли у Фадеева со здоровьем. 

Напомним, в конце лета Фадеев прекратил сотрудничество с Наргиз, запретив ей исполнять его песни. В конце октября продюсер расторг контракты со всеми артистами, работающими с MALFA. По словам Фадеева, он хочет переформатировать MALFA в маленькую и дорогую компанию, которая ежегодно будет предлагать рынку всего одного-двух артистов. 

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