"Это чуть ли не убийство": врачи спасли Фадееву жизнь

Вину за случившееся возложили на конфликтных артистов

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что продюсер Максим Фадеев перенес серьезную операцию на сердце. По словам юриста, врачи спасли звезде жизнь.

Жорин заявил, что певцы Наргиз Закирова и Олег Майами довели Фадеева до нервного истощения. Конфликт с артистами едва не стоил продюсеру жизни. "То, что делали некоторые из его артистов, - это чуть ли не убийство. Максиму сделали сложную операцию, фактически спасли ему жизнь. Он сейчас очень сильно похудел", - сказал адвокат в программе "Звезды сошлись".

Сергей Жорин сообщил, что музыканты довольно часто конфликтовали с Фадеевым после ухода из его продюсерского центра MALFA. Артисты жаловались на условия контракта с компанией. "Как будто он [артист] не знал, что подписывает, фактически был рабом на галерах, его использовали и он работал за еду", - съязвил юрист.

Ранее Жорин уже обвинял Наргиз в проблемах, которые возникли у Фадеева со здоровьем.

Напомним, в конце лета Фадеев прекратил сотрудничество с Наргиз, запретив ей исполнять его песни. В конце октября продюсер расторг контракты со всеми артистами, работающими с MALFA. По словам Фадеева, он хочет переформатировать MALFA в маленькую и дорогую компанию, которая ежегодно будет предлагать рынку всего одного-двух артистов.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: Фадеев пытается справиться со стрессом после конфликта с Наргиз