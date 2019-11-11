После отставки Моралеса в Боливии продолжаются беспорядки

Новые выборы президента проведут в Боливии

Накал политического кризиса в Боливии. Президент Эво Моралес подал в отставку. Высший государственный пост он занимал почти 14 лет и еще накануне утром не собирался слагать полномочия. Решение было принято после того, как требования оппозиции поддержали в силовых структурах страны. Но беспорядки на этом не закончились.

Где сейчас находится уже бывший президент Боливии, точно неизвестно. По сообщениям СМИ, ночью его самолёт вылетел из столицы и приземлился в аэропорту города Чиморе. Власти Мексики заявили, что готовы в случае необходимости предоставить Эво Моралесу убежище. Однако сам лидер ответил, что хоть и сложил полномочия, однако не собирается покидать страну, передает "ТВ Центр".

"Почему я решил уйти в отставку? Чтобы Карлос Меса и Луис Фернандо Камачо прекратили преследовать моих братьев и единомышленников. Мы очень хотим, чтобы вернулись мир и спокойствие. Очень болезненно мы переживаем насилие и агрессию, противостояние между гражданами страны, которые развязали сторонники проигравших партий. По этой и многим другим причинам я ухожу в отставку и направлю соответствующее письмо в парламент Боливии", - сказал Моралес.

В октябре Эво Моралес был избран президентом уже в четвёртый раз. Однако его главный соперник — кандидат от оппозиции — итоги голосования не признал. Досрочное объявление победы Моралеса спровоцировало массовые протесты в стране. В ходе демонстраций три человека погибли, более 200 арестованы. Притом, что полиция тоже на стороне митингующих. Ранее правоохранители задержали президента Высшего избирательного суда за нарушение избирательного законодательства.

Вслед за президентом о своей отставке объявил и вице-президент Боливии. Посты покидают спикеры обеих палат парламента, министры, губернаторы и мэры крупнейших городов. Согласно основному закону страны, власть фактически перешла ко Второму вице-спикеру Сената парламента. Жанин Аньес теперь должна собрать депутатов на чрезвычайную сессию, чтобы утвердить отставку президента и объявить о внеочередных выборах.

Ранее появлялась сообщения, что полиция якобы выдала ордер на задержание бывшего президента. Сам Моралес заявил, что на его дом напала группа преступников, а его пытаются незаконно арестовать. Однако позже информацию опровергли. Власти Венесуэлы и Кубы уже назвали произошедшее в Боливии госпереворотом и осудили отставку.

Несмотря на победу оппозиции, протестующие не покидают улицы города. В понедельник, как ожидается, новое руководство страны назовёт дату внеочередных выборов.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".