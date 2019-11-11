Появилось видео, как расчленивший студентку историк избавляется от тела

Стали известны подробности шокирующего преступления

В понедельник суд изберёт меру пресечения доценту Санкт-петербургского госуниверситета Олегу Соколову, которого подозревают в шокирующем убийстве аспирантки. Также ему предъявят обвинение. В воскресенье историка допросили следователи. Свои признательные показания он не изменил. Впереди и психиатрическая экспертиза - она определит вменяемость человека, расчленившего молодую женщину, с которой он встречался. Тем временем всплывают всё новые подробности жуткого убийства - в Сети появились кадры, как Соколов избавляется от тела.

По данным некоторых СМИ, защита Олега Соколова будет добиваться переквалификации уголовного дела со статьи "Убийство", по которой доценту может грозить наказание вплоть до пожизненного, на статью "Убийство в состоянии аффекта", максимальное наказание по ней - до трёх лет лишения свободы, передает "ТВ Центр".

Историк уже дал признательные показания и оформил явку с повинной. Главное доказательство - кадры с камер городской сети видеонаблюдения появились в интернете накануне вечером. Вот мужчина бросает пакеты в реку Мойку, у дома номер 82. Утром 9 ноября именно там спасатели вытащили из воды Соколова. А в его рюкзаке обнаружили отрубленные по локоть женские руки. Мужчина хотел утопить рюкзак, но свалился в воду, так как был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Все выходные Соколов провёл в больнице с диагнозом переохлаждение. Там же рассказал, как сначала застрелил 24-летнюю девушку, а спустя сутки пытался избавиться от тела.

В квартире доцента при обыске обнаружили ещё более страшные улики: женскую голову и пилу. А со дна реки Мойки водолазы подняли пакеты с другими останками убитой, и ещё одно тело. Личность выясняют следователи.

По данным следствия, убита 24-летняя Анастасия Ещенко. Последние несколько лет с 63-летним доцентом ее связывали близкие отношения. Они жили вместе, в соавторстве работали над научными публикациями о Наполеоне. Девушка родом из Ставропольского края, с отличием окончила СПбГУ, затем ассистировала доценту на его лекциях, участвовала в исторических реконструкциях.

Олег Соколов - признанный авторитет в исследуемой им области истории, кандидат наук. За его консультациями обращались режиссёры и сценаристы фильмов об эпохе Наполеона. Он читал лекции о бонопартизме в ведущих вузах Франции. Институт социологических, экономических и политических наук в Лионе уже лишил доцента членства в научном совете.

Анна Морозова, Северо-западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.