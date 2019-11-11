Интерпол получил подтверждение задержания Мазура в Польше

Российское бюро Интерпола уведомили о задержании националиста

Энергетическая агрессия против Украины. Именно так в Киеве назвали поставки в страну российской электроэнергии и собрались отказаться от закупок. Странную и даже опасную для граждан инициативу продвигает Олег Ляшко. Впрочем, радикалы демонстрируют силу и в других вопросах. Так, в Польше решается судьба националиста Игоря Мазура.

Задержанный в Польше по запросу Интерпола украинский националист Игорь Мазур улыбается. Самое страшное для него, кажется, позади. Варшава пока отказывается передавать Мазура Москве, которая и добивалась его ареста в международных инстанциях. Он был объявлен в розыск как участник боевых действий против федеральных войск в Чеченской республике. Но, похоже, теперь уверен, что уголовное преследование ему не грозит, передает "ТВ Центр".

"Я не участвовал в боевых действиях, я был в Чечне как журналист. Россия тогда показала, насколько она бывает жестокой со своими гражданами, а сегодня она показывает, как может быть жестока с гражданами Украины", - сказал Мазур.

При этом Мазур ни словом не обмолвился о том, как сам, будучи бойцом нацбатальона, два года участвовал в убийствах, пытках и грабежах граждан Украины в Донбассе. И хотя судьбу националиста будет решать суд в Польше, бывшие соратники очень ждут его возвращения в Незалежную. Такие, как Мазур сегодня очень востребованы "партией войны", которой мир с непризнанными республиками не нужен ни на каких условиях. Особенно, когда в пику усилиям Зеленского, националисты продолжают фантазировать о тотальном противостоянии с Москвой. Не только военном, но и информационном.

"Вооружённые силы России никогда не смогут воевать с подготовленным украинским народом, и это главное задание в том числе территориальной обороны в программе пяти шагов, где территориальная оборона – второй шаг. Первый шаг – организация движения сопротивления", - отметил заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос.

В Раде готовы пойти еще дальше. Например, партия "Голос", требует вообще отказаться от минских соглашений. Конфликт с Донбассом заморозить. А жителям непризнанных республик, которых на протяжении пяти лет уничтожают физически, предлагают вернуться на Украину. Но не политически, через выборы и установление мира, а буквально.

Официальный Киев на эти заявления пока не отреагировал. Промолчал Зеленский и накануне, когда в Одессе вандалы вновь осквернили барельеф Георгию Жукову, облив его краской. Местные жители, правда, памятную доску отмыли. Но критиковать националистов опасно. Вот в студии одного из каналов оппозиционный журналист Руслан Коцаба только успел сказать, что власть должна разобраться с радикалами и довести разведение сил в Донбассе до конца, как его тут же обозвали агентом ФСБ и едва не побили.

Подобные сцены стали уже нормой для украинских политиков. Тот же Олег Ляшко недавно набросился с кулаками на Андрея Герусае из-за того, что депутат от "Слуги народа" провел в Раде документ о закупках электроэнергии в России. А сегодня Ляшко радостно потирает руки. Его не смущает тот факт, что в холода украинцы без электричества могут просто замерзнуть.

"Отличная новость для всех украинцев. По моей информации, принято политическое решение об отказе от закупки электроэнергии из России. Как оно будет реализовано на практике — через изменения в закон, постановлением правительства или каким-нибудь другим решением - скоро узнаем", - сказал Ляшко.

Фейк это или нет, еще неясно. Но Ляшко уже пустился в пляс. На концерте Любови Успенской. И как-то напрочь забыл, что эстрадная певица из России, поет на русском, который радикал так ненавидит. Да и свет прожекторов и софитов, и работающий микрофон тоже благодаря тому, что Россия пока еще поставляет Украине электроэнергию.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".