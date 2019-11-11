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Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку "Северного потока - 2"

11:50
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Моравецкий разочарован из-за того, что за проект выступили некоторые страны-члены Евросоюза

В Польше - очередной приступ русофобии. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий раскритиковал "Северный поток-2" и всех, кто поддержал запуск газопровода, передает "ТВ Центр".
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По мнению главы польского кабмина, страны ЕС, которые одобрили проект, таким образом оплачивают новое оружие для Москвы. Об этом Моравецкий заявил в одном из интервью. Россию при этом политик назвал агрессивной и обвинил в якобы частом вмешательстве в дела других государств.

Порция критики досталась и лично французскому президенту за то, что тот развивает стратегические отношения с Москвой и "не чувствует горячего дыхания русского медведя на шее".

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