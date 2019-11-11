Асад рассказал о разграблении США нефтяных месторождений в Сирии

Одним из факторов начала вооруженного конфликта в Сирии могла стать борьба за нефть

Разграбление США нефтяных месторождений в Сирии - вопиющий пример американской политики, который заключается в присвоении чужих прав. Об этом заявил глава Арабской республики Башар Асад. При этом он отметил важную роль Сочинского формата в урегулировании сирийского кризиса, передает "ТВ Центр".

По его словам, российские бойцы, которые находятся в Сирии, защищают и собственный народ, поскольку идеология терроризма не признаёт политических границ. Условия службы наших военных проверили эксперты общественного совета при Министерстве обороны.