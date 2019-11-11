ФНС предупреждает: налоги надо заплатить до 2 декабря

Россиянам предстоит расплатиться по трем позициям

Россиян предупредили: у них осталось не так уж много времени, чтобы заплатить налоги. Налоговая служба ожидает взносов за имущество физических лиц, а также земельных и транспортных сборов, до 2 декабря.

Имущественный налог россияне платят за дома, квартиры и комнаты, собственниками которых они являются, а также за дачи, гаражи и машино-места. В ФНС уточняют, что размер сбора зависит от кадастровой стоимости объекта налогообложения. Либо, если регион не перешел на кадастровую стоимость при расчете налога - от инвентаризационной стоимости объекта, умноженной на коэффициент-дефлятор (для 2018 года — это 1,481).

Ставку земельного налога устанавливают муниципалитеты. Для земли, которой граждане пользуются в личных целях, — садовые, огородные, дачные, приусадебные участки и участки для индивидуального жилищного строительства — она не должна превышать 0,3% от кадастровой стоимости. Кроме того, с этого года рост налога не должен превышать 10% по сравнению с предыдущим годом.

Россиянам, на которых зарегистрированы автомобили, мотоциклы, самолеты, яхты, катера и другие транспортные средства, предстоит внести транспортный налог. Размер платежа зависит от мощности двигателя транспортного средства.

Сумму каждого из трех налогов рассчитывают налоговые органы. Налоговая инспекция должна была рассчитать сумму платежа до 1 ноября. Уведомление высылается по почте только в том случае, если вы оформили такой способ доставки документа – в остальных случаях его следует искать в электронной форме, в своем личном кабинете на сайте ФНС.

В службе предупреждают, что рассчитываться с государством жедательно вовремя. В противном случае за каждый календарный день просрочки будут начисляться пени - по процентной ставке, равной 1/300 от действующей ключевой ставки ЦБ (сейчас она равна 6,5%). Если долг превысит 3 тысячи рублей, служба начинает судебную процедуру принудительного взыскания. А вот должника, который не выплатил сумму в 30 тысяч, не выпустят за границу.