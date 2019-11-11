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"Всю жизнь в чужом белье роется": Лопырева ответила на нападки Малахова

10:48
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Она оправдалась за скандал с чужим мужем

36-летняя модель и телеведущая Виктория Лопырева ответила на нападки Андрея Малахова, который обвинил ее в низком поступке. 
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В интервью Ксении Собчак знаменитый телеведущий заявил, что Лопырева увела бизнесмена Игоря Булатова у беременной жены. Из-за этого Малахов перестал приглашать звезду на свою передачу. По словам шоумена, Виктория была вхожа в дом Булатова и Татевик Карапетян. Виктория и Татевик считались подругами, утверждает Малахов. 

Виктория Лопырева назвала чепухой слухи о том, что она разбила семью Булатова. "Опять двадцать пять? Мы не были подругами, в дом никто не ходил. Так у него профессия такая, всю жизнь в чужом белье роется, не будем мешать", - написала она в комментариях к одному из своих постов в Instagram. 

Напомним, что в феврале Лопырева родила от Булатова сына, которого назвали Марком Лионелем. Роды прошли в Майами. "Это самый счастливый день в моей жизни", - написала модель о рождении первенца. 

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