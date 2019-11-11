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Погодный сюрприз: на Россию идут 40-градусные морозы

11:06
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Это не касается Сочи, куда вернулось лето

Жители Якутии могут вздохнуть с облегчением: глобальное потепление пока что обошло их стороной. На территории Республики Саха установится привычная для местных широт морозная погода, по ночам термометры покажут минус 40. Днем теплее – всего минус 33.
Погода в Москве побила столетний рекорд

В Сибирь тоже пришла настоящая зима: на западе региона не выше 15 градусов мороза днем, а ночью – до минус 20. В Красноярском крае ночные температуры – до минус 27.

По словам завлабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, в центральном регионе на этой неделе без особых изменений: днем столбики термометров поднимаются до 2-8 градусов тепла, на несколько градусов превышая норму.

В южных областях тепло: 8-13 градусов выше ноля ожидается в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях. На Кавказе и в Краснодарском крае – плюс 15-20. А на курортах Крыма, в Сочи и Туапсе – продолжение сезона, от 20 до 26 градусов тепла.

Температура в Москве превышает климатическую норму на 8-9 градусов. Сегодня в столице плюс 9-11. Это немного не дотягивает до абсолютного рекорда, установленного 11 ноября 2010 года – тогда термометры показывали плюс 14,5.

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