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"Больше этого не будет!" Асмус сделала громкое заявление после секс-скандала

11:29
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Она закрыла комментарии в соцсети

31-летняя актриса Кристина Асмус рассказала об успехе фильма "Текст", который навлек на нее волну критики из-за участия в постельной сцене с Иваном Янковским. 
Полуголых Асмус и Янковского застукали на Мальдивах

Асмус назвала картину Клима Шипенко феноменом современного российского кинематографа. По ее словам, кино сняли за 45 миллионов рублей, но оно уже собрало 300 миллионов. И это при том, что драмы с пометкой 18+ обычно плохо идут в прокате. 

"Жанр, про который говорят, что он никому не нужен и его никто не смотрит. Но больше этого не будет! "Текст" пробил потолок и совершил поворотное событие для всей индустрии!" - написала актриса.

Асмус поблагодарила друзей, коллег и зрителей за поддержку, а также за "то, что так ярко делитесь эмоциями после просмотра". 

При этом кинозвезда закрыла для пользователей комментарии. Последнее время ее заваливают злобными письмами по поводу секс-сцены. Ее обвиняют в разврате и измене мужу - юмористу Гарику Харламову. Резиденту "Comedy Club" тоже досталось, его стали называть рогоносцем и мягкотелым мужчиной. 

Недавно Асмус расплакалась при разговоре о "Тексте" и заявила, что больше не хочет сниматься в откровенных сценах. С тех пор она старается не демонстрировать признаков слабости. Издеваясь над хейтерами, она перечислила в Instagram самые популярные отзывы в свой адрес. Среди них есть такие: "Опозорила семью", "Сжечь ведьму на костре", "Как дела в порно". 

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