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Путин объяснил сокращение расходов на оборону

11:49
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Пик модернизации в данной сфере уже пройден, отметил президент

Здравоохранение, дорожное строительство и другие социально значимые вопросы обсуждают в понедельник в Кремле на совещании с членами правительства. Его проводит Владимир Путин.
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Первым делом президент попросил главу Минфина отчитаться об итогах эксперимента с налогом на профессиональный доход. По словам Антона Силуанова, система тестировалась в четырех регионах и показала заинтересованность предпринимателей. В России уже зарегистрировано более 260 тысяч самозанятых, и в следующем году нововведение распространится на все регионы страны, передает "ТВ Центр".

Пошла речь и о вовлечении оборонных предприятий в реализацию нацпроектов. "Я прошу представить четкие, понятные, внятные предложения по расширению участия предприятий оборонки в реализации нацпроектов, а также сообщить, какие для этого необходимы нормативно-правовые, организационные решения", - сказал глава государства.

Путин также рассказал, что сокращение расходов на оборону и безопасность связано с прохождением "пика модернизации", передает РИА Новости.

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