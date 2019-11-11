Собянин поздравил московских школьников со вторым местом в рейтинге ICILS

Исследование состояло из теста и большого проектного задания

Московские школьники заняли второе место в рейтинге ICILS (International Computer and Information Literacy Study) - международном исследовании компьютерной и информационной грамотности – по итогам 2018 года. В нем участвовали 12 стран и две территории: российская столица и Северный Рейн - Вестфалия.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter, это закономерный и приятный результат. Российские учащиеся уступили Дании всего четыре балла.

Результат приятный и закономерный. Мы уже несколько лет уделяем особое внимание развитию у московских школьников современных навыков. В школах есть Wi-Fi, интерактивные доски, а в этом году в 35 учебных заведениях открыли IT-классы. pic.twitter.com/4wPLYdPsQW — Сергей Собянин (@MosSobyanin) November 8, 2019

Эксперты оценивали компьютерную и информационную грамотность школьников, а также навыки компьютерного мышления.