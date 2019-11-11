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Собянин поздравил московских школьников со вторым местом в рейтинге ICILS

11:30
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Исследование состояло из теста и большого проектного задания

Московские школьники заняли второе место в рейтинге ICILS (International Computer and Information Literacy Study) - международном исследовании компьютерной и информационной грамотности – по итогам 2018 года.  В нем участвовали 12 стран и две территории: российская столица и Северный Рейн - Вестфалия.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter, это закономерный и приятный результат. Российские учащиеся уступили Дании всего четыре балла.

Эксперты оценивали компьютерную и информационную грамотность школьников, а также навыки компьютерного мышления. 

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