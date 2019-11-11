Перешли на крупы: россиян напугали высокие цены на овощи

Торговые сети предпочитают не замечать тенденции

Россияне стали отказываться от овощей – их отпугивают высокие цены. Покупатели переходят на крупы, которые значительно дешевле, выяснили аналитики компании GfK.

Как отмечается в докладе, в период с июля 2018 по июнь 2019 года сократились продажи всех основных овощных категорий. Так, продажи картофеля снизились на 5,8%, репчатого лука - на 3,2%, сладкого перца - на 6,9%, капусты - на 12,3%, утверждают авторы доклада.

По их данным, стали меньше покупать огурцов и помидоров, стоимость которых существенно повысилась. Средняя цена на томаты на конец периода достигла 98 рублей за килограмм, на огурцы - 91 рубль.

В итоге, по данным экспертов, выросли продажи круп. Они обходятся почти в два раза дешевле некоторых овощей: средние цены на крупы в России - 49 рублей за упаковку.

В то же время, в торговых сетях заявляют, что не фиксируют сокращения покупок овощей. Так считают в "Магните", а также в X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"). Представители компаний даже заявляют о небольшом росте продаж в этой категории.