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Перешли на крупы: россиян напугали высокие цены на овощи

11:34
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Торговые сети предпочитают не замечать тенденции

Россияне стали отказываться от овощей – их отпугивают высокие цены. Покупатели переходят на крупы, которые значительно дешевле, выяснили аналитики компании GfK.
В России овощи и фрукты подешевеют в пять раз

Как отмечается в докладе, в период с июля 2018 по июнь 2019 года сократились продажи всех основных овощных категорий. Так, продажи картофеля снизились на 5,8%, репчатого лука - на 3,2%, сладкого перца - на 6,9%, капусты - на 12,3%, утверждают авторы доклада.

По их данным, стали меньше покупать огурцов и помидоров, стоимость которых существенно повысилась. Средняя цена на томаты на конец периода достигла 98 рублей за килограмм, на огурцы - 91 рубль.

В итоге, по данным экспертов, выросли продажи круп. Они обходятся почти в два раза дешевле некоторых овощей: средние цены на крупы в России - 49 рублей за упаковку.

В то же время, в торговых сетях заявляют, что не фиксируют сокращения покупок овощей. Так считают в "Магните", а также в X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель").  Представители компаний даже заявляют о небольшом росте продаж в этой категории.

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