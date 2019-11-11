Умерла 13-летняя актриса из фильма "Светская жизнь"

Убитый горем дедушка рассказал подробности случившегося

Американская актриса театра и кино Лорел Григгс, которая блистает на сцене с шести лет, скончалась в результате астматического приступа. Ребенка госпитализировали, однако врачи оказались бессильны.

Дедушка школьницы Дэвид Ривлин сообщил, что Лорел отправили в больницу еще 5 ноября. Она жаловалась на затрудненное дыхание.

"Лорел была ребенком мечты, - написал в Facebook Ривлин. - Она была блестящей девочкой, могла сыграть роль и не забыть ни одной реплики. Никогда не слышал жалоб на нее. Я буду скучать по ней". "Сейчас она присоединилась к ангелам", - отметил убитый горем мужчина.

Лорел Григгс впервые вышла на сцену в возрасте шести лет. Она сыграла в постановке "Кошка на раскаленной крыше" на Бродвее. Позднее девочка приняла участие в мюзикле "Однажды". Она снялась в сериалах "Луи", "Гуппи и пузырики", а также в фильме Вуди Аллена "Светская жизнь".