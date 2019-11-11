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Появились кадры с места ДТП на Ленинском проспекте в Москве

12:02
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Сведения о пострадавших уточняются

Три автомобиля столкнулись на пересечении Ленинского проспекта и проезда Апакова в Москве. Одна иномарка перевернулась. Движение на участке затруднено, проехать можно только по двум средним рядам.
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"На пересечении Ленинского проспекта и проезда Апакова произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы. Движение затруднено", - говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

 

На снимках с места происшествия видно, что перевернувшаяся машина серьезно пострадала. Обе двери с левой стороны автомобиля просто вмяло внутрь. По последним данным, в результате аварии пострадали два человека. Другие детали не сообщаются.

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