Появились кадры с места ДТП на Ленинском проспекте в Москве

Сведения о пострадавших уточняются

Три автомобиля столкнулись на пересечении Ленинского проспекта и проезда Апакова в Москве. Одна иномарка перевернулась. Движение на участке затруднено, проехать можно только по двум средним рядам.

"На пересечении Ленинского проспекта и проезда Апакова произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы. Движение затруднено", - говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

На снимках с места происшествия видно, что перевернувшаяся машина серьезно пострадала. Обе двери с левой стороны автомобиля просто вмяло внутрь. По последним данным, в результате аварии пострадали два человека. Другие детали не сообщаются.