Миддлтон помогла расплакавшейся Елизавете II

Герцогиня оказалась рядом в трудную минуту

Королева Великобритании расчувствовалась на церемонии, посвященной 101-летней годовщине окончания Первой мировой войны. Кейт Миддлтон поддержала 93-летнюю родственницу в трудную минуту.

Елизавета II, Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз наблюдали за парадом в Лондоне, стоя на балконе здания на улице Уайтхолл. Королева лучше других членов своей семьи помнит ужасы, выпавшие на долю ее народа в военные годы. Глядя на британских военных, Ее Величество не смогло сдержать эмоций. На видео, опубликованном в Сети, можно заметить, как Елизавета II быстро смахивает со щеки слезу.

Как сообщает Daily Mail, Кейт Миддлтон увидела слезы на глазах королевы и попыталась отвлечь ее от грустных мыслей. В этом ей помогла Паркер-Боулз. "Довольно прохладно, вам не кажется?" - спросила жена наследника престола Чарльза. "Весьма зябко", - подтвердила Миддлтон. Этот незначительный диалог вывел королеву из ступора, и она произнесла, придя в себя: "Довольно холодно". Судя по опубликованной СМИ фотографии, Кейт Миддлтон наклонилась к Елизавете II с ободряющей улыбкой.

Отметим, что Меган Маркл стояла на другом балконе в компании с графиней Уэссекской Софи и супругом принцессы Анны сэром Тимоти Лоренсом. Принцы Уильям и Гарри принимали активное участие в параде. Они возложили венки к кенотафу - памятнику солдатам, которые погибли в Первой мировой войне.