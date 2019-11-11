ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Миддлтон помогла расплакавшейся Елизавете II

12:44
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Герцогиня оказалась рядом в трудную минуту

Королева Великобритании расчувствовалась на церемонии, посвященной 101-летней годовщине окончания Первой мировой войны. Кейт Миддлтон поддержала 93-летнюю родственницу в трудную минуту. 
Миддлтон очаровала британцев "уловками Дианы"

Елизавета II, Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз наблюдали за парадом в Лондоне, стоя на балконе здания на улице Уайтхолл. Королева лучше других членов своей семьи помнит ужасы, выпавшие на долю ее народа в военные годы. Глядя на британских военных, Ее Величество не смогло сдержать эмоций. На видео, опубликованном в Сети, можно заметить, как Елизавета II быстро смахивает со щеки слезу. 

Как сообщает Daily Mail, Кейт Миддлтон увидела слезы на глазах королевы и попыталась отвлечь ее от грустных мыслей. В этом ей помогла Паркер-Боулз. "Довольно прохладно, вам не кажется?" - спросила жена наследника престола Чарльза. "Весьма зябко", - подтвердила Миддлтон. Этот незначительный диалог вывел королеву из ступора, и она произнесла, придя в себя: "Довольно холодно". Судя по опубликованной СМИ фотографии, Кейт Миддлтон наклонилась к Елизавете II с ободряющей улыбкой. 

Отметим, что Меган Маркл стояла на другом балконе в компании с графиней Уэссекской Софи и супругом принцессы Анны сэром Тимоти Лоренсом. Принцы Уильям и Гарри принимали активное участие в параде. Они возложили венки к кенотафу - памятнику солдатам, которые погибли в Первой мировой войне. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

 

Читайте также:
Главное сегодня
Кейт Миддлтон и Елизавета II
Кейт Миддлтон и Елизавета II
Елизавета II
Елизавета II
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.