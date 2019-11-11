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Зеленский уволил избитого Геруса с должности своего представителя

12:25
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Драка с Ляшко не прошла для политика даром

Андрей Герус уволен с должности представителя президента в кабинете министров Украины. Указ за подписью главы государства Владимира Зеленского появился на официальном сайте украинского лидера.
Зеленский занялся посадками

На пост представителя президента в правительстве Андрей Герус был назначен 22 мая. Кроме того, он возглавляет парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКХ.

Энергетика, судя по всему, и сыграла роль в новом витке карьеры парламентария. 6 ноября произошла эпическая битва парламентария с главой Радикальной партии Олегом Ляшко. Поводом для драки стало возобновление ранее прекращенных закупок Украиной электроэнергии из России – к чему Герус приложил руку.

Подписал зеленский и другой указ – о назначении своим внештатным представителем в правительстве Алексея Перевезенцева. Перевезенцев ранее занимал пост госсекретаря Министерства экономического развития и торговли Украины.

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