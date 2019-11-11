Путин высказался о воровстве на строительстве космодрома "Восточный"

Порядок так и не навели

Владимир Путин жестко высказался о ситуации, сложившейся на строительстве космодрома "Восточный". Президент России констатировал, что так и не удалось навести порядок на объекте, который, по сути, является общенациональным проектом.

По словам Путина, на проекте продолжается воровство. Воруют сотнями миллионов.

"Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов", - сказал президент.

Путин напомнил, что уже возбуждено несколько десятков уголовных дел, есть решения судов, некоторые фигуранты оказались в тюрьме. Однако, к сожалению, навести порядок на стройке так и не удалось. Ранее президент заявлял, что вокруг "Восточного" накопилось много вопросов, требующих его личного вмешательства.