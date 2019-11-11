"Гриппом заболел – самострел": Путин отчитал членов правительства

Президент призвал всех министров сделать прививки от гриппа

На закупки современной отечественной техники, необходимой для реализации национальных проектов, будет выделено 6 триллионов рублей. Об этом в понедельник в Кремле заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства, передает "ТВ Центр".

Как отметил президент, планируется приобрести более четырех с половиной тысяч единиц медицинского, строительного, компьютерного и другого оборудования - таких крупных сумм на подобные цели государство еще не выделяло. Важно, чтобы закупки опирались преимущественно на отечественного производителя. Техника, подчеркнул Владимир Путин, должна быть полностью конкурентоспособной, а расходование средств на производство - открытым и прозрачным.

На совещании также пошла речь о налоге на самозанятых - пока эксперимент проводился в четырех регионах, но показал хорошие результаты и скоро будет введен во всех российских субъектах. Активно ведутся дорожные работы - особое внимание уделяется южному направлению. Всего построено и реконструировано более двух тысяч километров федеральных и региональных трасс. В восьми городах в будущем году будут построены объездные магистрали.

Пошла речь и о здравоохранении - в частности, о подготовке к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ. По словам министра Вероники Скворцовой, все необходимые лекарства закуплены для больниц, а вакцинацию прошли уже свыше 55 миллионов наших сограждан.

Путин: Вероника Игоревна, вы назвали группы риска: медицинские работники, образовательная сфера, сфера ЖКХ.

Скворцова: Да.

Путин: А члены правительства входят в группу риска?

Скворцова: Как вы определите, Владимир Владимирович?

Путин: Поскольку мы работаем с людьми, причем достаточно интенсивно, я думаю, что это тоже группа риска. Председатель правительства делал прививку? Не делал. А руководитель администрации? А кто из членов правительства сделал прививку? Раз, два, три – три человека. Четыре, я тоже сделал. Гриппом заболел – самострел! Ну а как? Можно предотвратить – не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом.