Лавров обвинил США в попытках "ограбить" Сирию

Попытки США ограбить Сирию ничего хорошего не принесут

США в Сирии - это серьезный раздражитель и угроза, которая мешает положить конец терроризму. Об этом в Ереване по итогам переговоров со своим армянским коллегой заявил Сергей Лавров.

Глава МИД республики в свою очередь отметил, что его страна благодарна России за обеспечение безопасности этнических армян в Сирии. Зашла речь и об истинных причинах пребывания американских войск в нефтеносных районах чужого государства, передает "ТВ Центр".

"Насчет того, что делают США на севере Сирии..., конечно же, их попытка по большому счету ограбить САР и забрать под свой контроль нефтяные промыслы она противозаконна и ничего хорошего сирийскому урегулированию не несет", - сказал Лавров.