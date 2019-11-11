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Собянин рассказал об обновлении столичного парка трамваев

15:03
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Трамвай является важнейшей частью транспортной системы Москвы

В столичное депо имени Баумана поступил трёхсотый трамвай марки "Витязь-Москва". Так в городе продолжается обновление трамвайного парка. В понедельник мэр Москвы и президент "Трансмашхолдинга" подписали договор о создании в городе транспортного технопарка.

Электронная система управления и автоматический контроль. Вести "Витязь" легко даже водителю-женщине. Удобный в управлении. Тихий. А  главное -  особенно комфортный для пассажиров, передает "ТВ Центр".

Мамам с колясками  и маломобильным пассажирам "Витязь" открывает новые маршруты. Низкопольные вагоны - новое поколение трамваев, спроектированных в нашей стране. Шестидверный состав позволяет сократить время высадки и посадки пассажиров почти вдвое.

И это уже трехсотый такой трамвай, вышедший на маршрут в Москве. Сегодня Сергей Собянин протестировал обновленный транспорт. По словам мэра, этой зимой в вагонах станет ещё теплее.

"Витязь" - полностью отечественная разработка. Все комплектующие для него производят в России: Санкт-Петербурге и Твери, а со следующего года будут и в Москве. В понедельник Сергей Собянин подписал соглашение с  компанией - подрядчиком о создании специализированного технопарка в столице, где будут не только производить, но и обслуживать современные трамваи.

"Приступаем к созданию собственного производства в Москве и инновационного центра по разработке вот такого инновационного электрического транспорта в Москве. Трамваи стали более привлекательными, более тихими и комфортными. И москвичи собственно проголосовали за то, что трамваям в Москве быть", - отметил Собянин.

В ближайшие годы город продолжит производить и закупать современные составы. Так что в ближайшем будущем "Витязи" полностью вытеснят старые вагоны со столичных дорог.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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