В Мосгордуме обсудили соблюдение закона о госязыке

Депутат считают, что аббревиатуры используются в официальных документах слишком часто

В Мосгордуме в понедельник говорили о соблюдении закона о государственном языке России. По мнению депутатов, в частности, аббревиатуры сегодня используются в официальных документах неоправданно часто, да и количество заимствованных иностранных слов избыточно, передает "ТВ Центр".

И если реклама и вывески в городе в целом соответствуют нормам закона, то стилистика речи, которая используется в СМИ, нередко далека от идеала.