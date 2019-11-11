Как стать предпринимателем в юном возрасте

Что для этого нужно?

Чем раньше, тем лучше. Участники конкурса "Мой первый бизнес" становятся предпринимателями в юном возрасте. И добиваются успеха. Москвич Данила Пахомов освоил уже два направления - продажу фруктов и создание промо-роликов в интернете.

Поймать идею и моментально превратить ее в бизнес-проект. У 18-летнего Данилы Пахомова происходит именно так. Автоматизированный онлайн-магазин по продаже экзотических фруктов появился всего лишь год назад. Сегодня молодой предприниматель уже готов его продать.

Именно этим проектом Данила заявил о себе в международном конкурсе "Мой первый бизнес", передает "ТВ Центр". Фруктовый проект понравился экспертам, и предпринимателя наградили поездкой на бизнес-интенсив, где его команда заняла первое место. А параллельно с этим у Данилы еще один бизнес. Он организовал компанию по производству видеоконтента. Ведь съемки - это его главное дело, с которым он связывает свое будущее. В профессии уже 4 года. Еще в школе несколько лет учился на оператора. Теперь у него собственный продакшн и он с гордостью демонстрирует шоурил (видеопортфолио – прим. ред.) и отлаженный механизм привлечения клиентов.

Среди клиентов - уже и крупные заказчики. Чаще всего снимают рекламу. Но недавно в портфолио появился кинопроект. Новичкам рынка доверили снять трейлер к фильму "Конец сезона" премьера, которого на широком экране будет в начале декабря.

К коммерческой составляющей Данила относится с осторожностью. Главным считает не деньги, а отзывы клиентов. "Родители счастливы. Я получается, сейчас не нуждаюсь в финансовой поддержке. Но, по-моему, для них главное то, что я занимаюсь любимым делом, которое приносит мне удовольствие", - рассказал участник конкурса.

После монтажа кинотрейлера Данила точно понял - будет стремиться в киноиндустрию. Возможно, совершенствоваться в ремесле он продолжит не только на практике, но и в киношколе. Пока же - он студент первого курса на факультете бизнеса "Капитаны" университета имени Плеханова. Поступить туда ему помогли дополнительные баллы, которые он получил, участвуя в конкурсе "Мой первый бизнес".

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".