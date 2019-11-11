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Над входом на станцию метро "Тушинская" появился навес "Огни Москвы"

15:09
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Конструкция облицована гранитом

В понедельник над входом станции метро "Тушинская" установили современный навес с необычным названием "Огни Москвы". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Конструкция сделана из нержавеющего металла, облицована гранитом, а ещё - противоударным стеклом. Отлично держит тепло, так что наледь во время морозов не появится.

Когда работы завершат, внутри навеса будет загораться свет, и создастся впечатление зажжённых окон в московских многоэтажках. Подобные теплые переходы по принципу "сухие ноги" появятся на всех станциях столичной подземки, с которых можно будет пересесть на Московские центральные диаметры.

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Строительство навеса "Огни Москвы"
Строительство навеса "Огни Москвы"
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